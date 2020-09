Xbox Series X e S: il 44,3% vuole comprarle in un sondaggio di Geoff Keighley

Il un recente sondaggio fatto attraverso i suoi canali social, Geoff Keighley ha raggiunto oltre 55mila persone e ha chiesto loro se, adesso che sanno data e prezzo di Xbox Series X e S, sono intenzionate a comprare una di queste console. Il risultato è sorprendente, sopratutto considerando il poco appeal che le console di Microsoft sembravano esercitare fino a poche settimane fa. Tra le persone che hanno risposto al celebre presentatore, infatti, il 44,3% vorrebbe comprare una delle due console di nuova generazione di Microsoft. Il 12,1% è ancora indecisa, mentre il rimanente 43,6% non è ancora convinta del valore delle nuove Xbox.

Come sempre ci preme sottolineare come questo sondaggio da una parte è stato fatto in maniera informale, non ha i crismi e l'attendibilità di un'indagine ufficiale, dall'altra rappresenta le intenzioni di acquisto di un gruppo di persone di cuoi non sappiamo nulla, come per esempio le motivazioni che le hanno portate a rispondere in questo modo. Ma, similmente a quanto avvenuto in passato, serve per far comprendere il "sentimento" delle persone, soprattutto considerando l'ampio campione al quale in sondaggio è stato somministrato.

Detto questo è interessante vedere come, in attesa della contromossa di Sony, la data di lancio e il prezzo di Xbox Series X e S siano state in grado di smuovere l'interesse dei follower di Keighley. Nonostante ad un'occhiata superficiale possa sembrare che la maggioranza delle persone non sia interessata alla next-gen di Microsoft (43,6%), in realtà unendo coloro che vogliono comprare una Xbox Series X (31,8%) e coloro interessati ad una Xbox Series S (12,5%) si ottiene un ottimo 44,3%, un dato sicuramente interessante, soprattutto se confrontato con il poco appeal che le console di Microsoft esercitavano solo poche settimane fa.

Cosa ne pensate di questi risultati? Pensate che l'offerta di Xbox sia in grado di far recuperare a Microsoft delle quote di mercato? O Sony, con quello che annuncerà nel nuovo evento di presentazione di PS5, riuscirà a mantenere le distanze?