PS5 doppia Xbox Series X in un sondaggio di IGN sulle intenzioni d'acquisto

PS5 ha doppiato Xbox Series X in un sondaggio sulle intenzioni d'acquisto indetto da IGN su Twitter, sondaggio a cui hanno partecipato al momento oltre 123.000 utenti.

Stando ai risultati della consultazione, che ovviamente non ha un effettivo valore statistico, PS5 venderà più di Xbox Series X e Xbox Series S, con un potenziale rapporto di circa due a uno in favore della console Sony.

Per la precisione, al momento il 54,6% degli utenti ha dato la propria preferenza a PlayStation 5 nella versione standard e solo il 12,8% alla Digital Edition, segno che ci sono ancora tanti motivi per preferire un sistema dotato di lettore disco, specie nell'ambito della retrocompatibilità.

Come detto sono invece sostanzialmente più bassi i numeri totalizzati dalla piattaforma Microsoft, con Xbox Series X al 24,1% e Xbox Series S all'8,5%: anche qui un'indicazione abbastanza chiara del fatto che si preferisce una macchina con lettore disco, al tempo stesso anche più potente.

Naturalmente al puzzle manca un tassello fondamentale: il prezzo di PS5, che non è ancora stato annunciato e che potrebbe cambiare le cose, specie per quanto riguarda le preferenze sullo specifico modello.

Now that we have more info on some next-gen console prices, which do you think you're most likely to buy first?