PS5 venderà più di Xbox Series X e Series S combinate, secondo un analista

PS5 venderà più di Xbox Series X e Series S combinate, secondo Piers Harding-Rolls, il capo degli studi sui videogiochi della compagnia inglese Ampere Analysis, che ha pubblicato un nuovo grafico per dimostrarlo.

Harding-Rolls è lo stesso che a giugno predisse un rapporto di 2:1 tra le PS5 e le Xbox Series X vendute entro il 2024.

La nuova analisi tiene però conto dei nuovi fattori emersi fino a oggi, come l'annuncio di Xbox Series S e il prezzo di Series X e Series S.

Nonostante secondo l'analisi PS5 continui a dominare il mercato, va sottolineato come la distanza delle curve si sia ridotta rispetto al vecchio grafico, segno che Series S ha avuto un certo impatto sulla percezione del mercato.

Stando ad Harding-Rolls, comunque, la console next-gen da 299€ di Microsoft sottrarrà alcune vendite a Xbox Series X, con alcuni degli utenti di Xbox One che faranno il salto proprio verso l'edizione più economica della console, convinti dal prezzo più abbordabile. Considerando che Microsoft non vede la console war, ossia il numero di console vendute, come il primo metro di valutazione del successo delle nuove Xbox, si tratta di risultati che potrebbero comunque soddisfarla, anche perché crediamo che sia ben cosciente della distanza che la separa da Sony dopo l'ultima generazione.