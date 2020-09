Android 11, le emoji cambiano ancora: ecco alcune immagini

Da pochi giorni Android 11 è ufficialmente disponibile già per alcuni smartphone Android compatibili: le novità di rilievo sono tantissime, e tra quelle meno importanti (ma non per questo meno attese dagli utenti) vi sono alcuni cambiamenti che riguardano le emoji.

Oltre all'aggiunta delle nuove emoji di cui vi avevamo già parlato, infatti, con Android 11 sono state riviste moltissime tra quelle già esistenti, per l'esattezza ben 2000 faccine sono state modificate.

A cambiare sono innanzitutto tutte le emoji smiley, poi quelle dedicate ad animali e mezzi di trasporto, e alcune secondarie meno utilizzate. Per farsi un'idea della situazione abbiamo pensato di mostrarvi delle immagini:

Gli esempi potrebbero chiaramente continuare, ci limiteremo a proporvi qualche altra emoji che è stata modificata: vi piace il nuovo design (sulla destra)?