Street Fighter 5 ha 2,7 milioni di giocatori in più grazie a PS Plus

Street Fighter 5 potrebbe aver guadagnato la bellezza di 2,7 milioni di giocatori dopo essere stato dato in regalo agli abbonati PS Plus. Il dato fa riferimento al periodo che va dal 6 agosto al 6 settembre 2020.

Il numero è stato ricavato contando i giocatori che nelle ultime settimane hanno sbloccato almeno un trofeo, partendo da zero, sommati ai giocatori ritornanti, ossia quelli che nell'ultimo mese hanno sbloccato almeno un trofeo, ma che ne avevano già sbloccato almeno uno in passato (quindi che avevano comprato il gioco).

Si tratta di un buon risultato che ha ridato vita al picchiaduro di Capcom, comunque tornato nelle grazie dei giocatori dopo gli ultimi aggiornamenti. Street Fighter 5 è anche uno dei giochi cresciuti maggiormente sul PSN negli ultimi tempi. Del resto è noto che essere regalati con il PS Plus può rappresentare un buon viatico per certi titoli, basti pensare a successi quali Rocket League e Fall Guys per rendersene conto. Probabilmente quella dell'accesso gratuito è la strada che tutti (o quasi) i giochi con ambizioni competitive dovrebbero percorrere per avere qualche speranza di successo.