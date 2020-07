Android 11 con 117 nuove emoji: il web impazzisce per la tartaruga

Android 11 aggiornerà i sistemi operativi dei principali smartphone presenti sul mercato, soprattutto dei top di gamma, d'accordo: ma non è soltanto questo a contare. Nelle ultime ore si fa un gran parlare, ad esempio, delle emoji. Perché - tenetevi forte - il nuovo sistema operativo ne introdurrà ben 117.

117 nuove emoji arriveranno con Android 11, e lo faranno entro la fine del 2020: a confermarlo è Google in persona. Così come ieri Apple ha confermato l'arrivo di 13 nuove emoji per iOS, del resto. Ma torniamo a quelle per Android: ci saranno 62 nuovi personaggi, 55 tonalità / colorazioni per la pelle, e anche alcuni riadattamenti delle emoji più famose.

Cambieranno, ad esempio, le scimmiette del "non vedo, non sento e non parlo", così come un gran numero di animaletti; a quanto pare si è cercato di renderli il più coccolosi possibile. Il web è impazzito per la nuova tartaruga, ad esempio, e ci sentiamo di concordare: è davvero adorabile.

Qui di seguito trovare un'immagine con tantissime nuove emoji in arrivo su Android 11 nel 2020:

E questa è la tartaruga che ha fatto impazzire il web: