Fortnite: come ottenere 125 V-buck gratis su Salva il Mondo oggi 11 settembre 2020

Oggi 11 settembre 2020 è proprio una bella giornata per i giocatori di Fortnite Salva il Mondo, che senza troppi sforzi potranno ottenere 125 V-buck gratis. E i bigliettoni gratis di Epic Games non si buttano mai via: stiamo per spiegarvi come procedere, in questa piccola guida.

La procedura è sufficientemente intuitiva: per guadagnare 125 V-buck gratis su Salva il Mondo dovrete completare prima una missione a Vallarguta (ricompensa da 35 V-buck) e poi una Montespago (ricompensa da 40 V-buck). Gli ultimi 50 V-buck, invece, saranno garantiti dall'accesso giornaliero, che sbloccherà automaticamente una sfida altrettanto giornaliera; anzi, se siete molto fortunati quest'ultima vi donerà addirittura 100 V-buck!

Ecco la sfida da completare a Vallarguta, su Fortnite Salva il Mondo:

Cavalca il fulmine (Livello casa base consigliato 52): 35 V-buck come ricompensa