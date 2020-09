Dragon Ball Super, personaggi e storia hanno bisogno di un salto temporale?

Il manga di Dragon Ball Super sta sicuramente affrontando uno dei suoi archi narrativi più densi e ricchi di spunti. L'evoluzione del franchise è dietro l'angolo, e nessuno può prevedere cosa accadrà in futuro; tuttavia, secondo alcuni ci sarebbe bisogno finalmente di un salto temporale.

Ma perché il manga avrebbe bisogno di un salto temporale? Presto detto, sulla scia delle considerazioni condivise anche da comicbook.com: adesso ci sarebbe bisogno di una pausa per i personaggi principali, e anche per la stessa storia di Toriyama e di Toyotaro.

Moro il Divoratore di Pianeti (o Molo, nell'adattamento italiano) ha spinto Goku e Vegeta oltre ogni limite: il primo ha dovuto rivedere il suo allenamento con l'Ultra Istinto, nonché scontrarsi contro il nemico più potente mai affrontato in vita sua. Vegeta ha dovuto scegliere un approccio differente al combattimento, padroneggiando stili inediti per la sua personalità. Fin qui tutto bene: il problema è che neppure questo è bastato.

Prima o poi i "buoni" batteranno il cattivo, come sempre è accaduto e come sempre deve accadere in uno shonen. Ciò però non senza sacrifici, e non senza mostrare come i pericoli dietro l'angolo rischino ora di volta in volta di soverchiare i protagonisti. Dragon Ball Super ora ha bisogno di mostrare un'altra strada per i personaggi: sarebbe il momento ideale per mettere da parte tutto il Dragon Ball Super che si è visto fino a questo momento e puntare al "nuovo" Super. Del resto Goku e Vegeta non possono continuare all'infinito ad affrontare Dei o Tornei degli Universi; e un nuovo antagonista come Moro al momento è davvero improbabile che spunti fuori nell'Universo dei personaggi che ben conosciamo.

Il salto temporale permetterebbe invece di rivedere la truppa in azione a qualche anno di distanza, magari con un Gohan finalmente degno di comparire tra i protagonisti, oppure con un Goku in grado di padroneggiare appieno e senza problemi l'Ultra Istinto. C'è bisogno comunque di uno spazio di tempo, più o meno vasto, che giustifichi il potenziamento di Goku e Vegeta: altrimenti dovranno continuare ad allenarsi ad ogni nuova occasione. Magari con una divinità superiore persino a Zeno.

In passato abbiamo già visto dei salti temporali in Dragon Ball, e probabilmente ve li ricorderete: da Goku Bambino a Goku Adulto, poi ancora durante Dragon Ball Z dopo la sconfitta di Cell. Voi cosa pensate in proposito? Dopo Moro il manga (e la storia) si prenderanno una pausa e poi torneranno a distanza di mesi o anni nel "tempo della storia"?