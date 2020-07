Dragon Ball Super: Moro potrebbe fare una strage nel capitolo 62 del manga

Il capitolo 62 del manga di Dragon Ball Super è praticamente dietro l'angolo: debutterà online nella giornata di domani, lunedì 20 luglio 2020, quando potrete leggerlo gratuitamente e legalmente sul sito web di Manga Plus. Ma la cosa più importante è un'altra: l'esisto degli scontri potrebbe volgere al peggio, con un Moro scatenato.

Moro potrebbe fare una strage, nel capitolo 62 del manga di Dragon Ball Super: letteralmente una strage. Questo almeno è intuibile dando un'occhiata alle immagini in anteprima del prossimo appuntamento con il manga di Toriyama e di Toyotaro: chiaramente vi consigliamo di non continuare nella lettura di questo articolo e di non guardarle, se temete eventuali spoiler; ma d'altra parte, altrimenti, perché avreste iniziato a leggere questa notizia?

A quanto pare Moro potrebbe non solo sconfiggere, ma persino uccidere alcuni personaggi: tra questi proprio i protagonisti Goku e Vegeta. Nonostante gli allenamenti intensi ed importanti per la rispettiva formazione, né Goku né Vegeta sono riusciti a fermare Moro, che si è trasformato ottenendo una forma ancora più potente. Le prime immagini lo vedono mettere al tappeto e massacrare tutti i presenti, compresi i Saiyan menzionati.

Ecco ad esempio la "fine" di Goku. Chiaramente Dragon Ball Super non può terminate con la vittoria del nemico, ma a questo punto una domanda è lecita: chi è rimasto, a poter tenere testa a Moro? Dobbiamo davvero sperare nell'arrivo di Broly o di Freezer?

