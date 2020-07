Overwatch, Mercy prende vita nel cosplay di omnicpost

Ci sono videogiochi che a distanza di anni continuano ad influenzare media anche drasticamente opposti. Nel caso di Overwatch la permeabilità è persino più semplice: l'arena shooter di Blizzard, difatti, continua ad interessare il mondo di giocatori occasionali e dei pro player, per tutta una serie di motivi. Va da sé che per i motivi ricordati oggi possiamo mostrarvi un cosplay davvero ben realizzato, dedicato a Mercy.

Il personaggio di Mercy è probabilmente abbastanza noto: si tratta della dottoressa Angela, healer del titolo e supporto praticamente indispensabile in ogni squadra. Permette ai compagni di recuperare salute, ne potenzia gli attacchi, all'occorrenza li riporta addirittura in vita; ma comunque, qui ci interessa il costume e l'interpretazione realizzati dalla cosplayer @vonkoenigsmarck e pubblicati su Instagram da omnicpost.

Per rendere l'idea di quanto questo cosplay sia piaciuto, basta sottolineare che attualmente si attesta sui 9000 mi piace: Mercy sembra letteralmente prendere vita. E voi cosa ne pensate? Potete commentarlo nell'apposita sezione riportata in calce all'articolo; l'immagine è invece poco più avanti.

Vale anche la pena ricordarvi alcuni dei costumi che vi abbiamo mostrato negli ultimi giorni, tutti dedicati al mondo dei videogames: