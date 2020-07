The Witcher 3, una Triss Merigold molto sensuale nel cosplay di genevievemariecosplay

Come rendere letteralmente incandescente un sabato pomeriggio di metà luglio 2020 già di suo fin troppo caldo? Facile: basta un cosplay basato su The Witcher 3, celebre RPG di CD Projekt. Non uno qualsiasi, però: uno dei più recenti dedicato alla bella Triss Merigold. I gusti sono gusti.

Il lavoro della cosplayer genevievemariecosplay è decisamente sensuale: un'interpretazione in intimo tutta personale e soggettiva della ragazza, che le ha permesso di ottenere qualcosa come 6300 mi piace su Instagram solo nelle ultime 24 ore. Del resto lo abbiamo detto: è un'estate calda, avrà caldo anche Triss.

Trucco, parrucca e accessori (quei pochi presenti) sono però tutti al proprio posto, e il costume in sé è decisamente raffinato, per quanto in intimo. Voi cosa ne pensate? Potete lasciare un commento in calce all'articolo, ma prima è obbligatorio dare un'occhiata almeno all'immagine del cosplay in questione.

Volendo, se preferite Yennefer, abbiamo un cosplay anche per lei.