Marvel's Avengers, ecco perché Crystal Dynamics è stato scelto per lo sviluppo

Marvel's Avengers si mostra con un video diario realizzato da IGN in cui ci viene spiegato come mai Crystal Dynamics è stato scelto come team di sviluppo del gioco da Marvel Games.

Affascinati dall'ottimo lavoro che lo studio ha effettuato con Tomb Raider e Rise of the Tomb Raider, i responsabili della proprietà intellettuale hanno pensato che questi autori avessero tutte le carte in regola per rappresentare al meglio i loro personaggi in un action game.

Complice il fatto che praticamente tutti i componenti del team sono fan degli eroi Marvel e per loro sarebbe stato un sogno lavorare a un progetto del genere, la decisione è stata presa in maniera molto naturale.

Si è quindi proceduto a creare una storia solida, a stabilire delle idee precise (vedi il ruolo di Kamala Khan) per il comparto narrativo del gioco e a svilupparle insieme alle meccaniche, provando a tirare fuori il meglio dal filone action.

Marvel's Avengers sarà disponibile a partire dal 4 settembre su PC, PS4 e Xbox One, con le versioni PS5 e Xbox Series X a seguire.