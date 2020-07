Valorant, arrivano le skin ma i prezzi sono assurdi

Arriva anche per Valorant il momento di introdurre le skin a pagamento: un mercato che negli ultimi anni si è rivelato estremamente remunerativo, soprattutto all'interno dei Battle Royale più famosi in circolazione come Fortnite, Apex Legends, Call of Duty: Warzone e compagnia. Nel titolo di Riot Games le skin saranno suddivise in varie rarità o livelli: Select, Deluxe, Premium, Ultra, infine Exclusive.

Ma il problema non sono tanto l'organizzazione delle skin o il collezionismo in sé, quanto i prezzi. Gli oggetti cosmetici di Valorant possono essere acquistati in cambio di VP, ovvero di Valorant Points; una skin Ultra costa 2475 VP. Per avere un'idea della somma da spendere bisogna considerare che 475 VP vengono venduti a 5 dollari, 11.000 VP a 100 dollari. Quindi per una skin Ultra bisognerà spendere ad occhi e croce 25 dollari in valuta di gioco.

In queste ore su Valorant è stato rilasciato il primo set di Skin degno di qualche interesse, il cosiddetto Elderflame (pacchetto di cosmetici a tema draghi). Questo set include quattro skin per armi, ad un prezzo complessivo di 9900 VP, cioè praticamente 100 dollari. Un cifra decisamente interessante, non trovate? E non è ancora finita: le skin di Valorant possono essere a loro volta modificate, sbloccando anche altri effetti ed animazioni. Questi ultimi necessitano di una seconda valuta, nota come Radianite, sempre a pagamento. Quindi per ottenere tutto, ma proprio tutto, bisognerà spendere anche più di 100 dollari.

Che altro aggiungere? Se avete 100 dollari da spendere a disposizione, e proprio non sapete che farvene, il trailer qui di seguito riportato potrebbe invogliarvi a spenderli su Valorant. Riot Games sarebbe inoltre al lavoro alla modalità deathmatch, ma non è chiaro quando debutterà.

Awaken the fire within. Unlock VALORANT's first Ultra Edition Skins: Elderflame. Available in the store July 10. pic.twitter.com/1qrSKAjRTX — VALORANT (@PlayVALORANT) July 8, 2020