Valorant, modalità deathmatch in arrivo: Riot Games ci sta lavorando

Il debutto di Valorant su PC è molto recente, ma di certo non si può negare che gli sviluppatori di Riot Games abbiano iniziano a supportarlo come si deve: prima la nuova mappa Ascent, poi il nuovo agente Reyna, e ancora la modalità Spike Rush. Ora apprendiamo che arriverà anche il deathmatch.

La conferma, in effetti, arriva direttamente dagli sviluppatori di Riot Games, grazie all'iniziativa Ask Valorant: un portale dove i giocatori possono chiedere ciò che desiderano ai creatori del gioco, che valuteranno il tutto ed eventualmente risponderanno alle varie richieste. In futuro Valorant si arricchirà della modalità deathmatch: i giocatori potranno eliminare (ed essere eliminati) i nemici all'interno dell'arena, con un respawn continuo e il calcolo del relativo punteggio.

Vale la pena leggere la risposta di Jared Berbach, Lead Game Modes Producer di Riot Games: "la modalità deathmatch arriverà sicuramente su Valorant in futuro. Non abbiamo ancora un programma, ma è qualcosa su cui stiamo già lavorando, che già stiamo testando proprio in questi giorni". Nella migliore delle ipotesi, dunque, non bisognerà attendere il 2021 per vedere il debutto della nuova modalità di gioco di Valorant.

Prima di salutarci, ricordiamo di avervi fornito articoli e immagini per conoscere tutti i migliori Agenti di Valorant, nelle varie modalità di gioco.