eSport Club e AiCS lanciano la Palestra Virtuale per i Gamer, ecco i dettagli

eSport Club e AiCS hanno lanciato la Palestra Virtuale per i Gamer, una vera e propria palestra che proporrà numerose attività per tutti i giocatori: dai tornei a premi al video coaching, passando per i webinar per i tesserati.

L'iniziativa, dedicata a tutti i giocatori dai casual ai PRO player, offre tantissimi contenuti con oltre 40 video dedicati al miglioramento delle proprie skill di gioco.

Viene inoltre dato molto risalto alla salute ed al benessere del videogiocatore attraverso numerose attività con dei professionisti a supporto dell'iniziativa: il Dottor Mauro Lucchetta (Psicologia), la Dott.ssa Martina Donegani (Biologa Nutrizionista) e Andrea Palmas (Personal Trainer), che aiuteranno i Gamer a tenersi in forma e curare la propria concentrazione e salute attraverso i loro pratici consigli.

I giochi supportati in fase di lancio sono FIFA 20 / FUT su PS4, Fortnite, Pokémon e Super Smash Bros. Ultimate su Switch, Rainbow Six su PS4, successivamente saranno inseriti dei nuovi titoli in formato PC e altre novità!

Ogni gioco supportato garantirà un numero minimo di tornei, alcuni di questi con dei montepremi in denaro e altri con dei prodotti tecnici forniti dai nostri Partner.

Ringraziamo i PRO Player e le Community che credono nel progetto e daranno il loro contributo: Pokémon Millennium, Super Smash Italia, Rainbow6ItaCom (Community di RSix) Emiliano Spinelli (Campione PES e giocatore dell'Arsenal), Fabio Denuzzo (Qualificato più volte alle fasi finali di FIFA).

"L'emergenza Covid è stata un acceleratore di innovazione soprattutto sul fronte digitale, pur in relazione allo sport", ha commentato il presidente di AiCS, Bruno Molea.

"L'Associazione italiana cultura sport da tempo guarda con interesse agli e-sport ben sapendo che rappresentano una delle frontiere del futuro: per una conoscenza a tutto tondo ben vengano quindi gli approfondimenti e i webinar di promozione della salute applicati al gioco. Grazie a eSport Club per lo slancio e l'impegno."

Ringraziamo i primi Partner aderenti al progetto: