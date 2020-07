Cyberpunk 2077: Kanye West Presidente degli USA? "Ecco come tutto è cominciato"

Nelle scorse ore il cantante Kanye West ha annunciato la sua candidatura a Presidente degli USA su Twitter. Il marito della Kardashian questo novembre sfiderà Donald Trump e Joe Biden alle urne, con la benedizione di Elon Musk, l'imprenditore dietro a Tesla e SpaceX. Questa discesa in campo non poteva che scatenare molti: per esempio i social manager di Cyberpunk 2077 hanno commentato il post di Musk con un semplice: "Ecco come tutto è cominciato."

Il riferimento, ovviamente, è al mondo distopico, corrotto e folle che andremo a scoprire nel videogioco in arrivo a novembre su Xbox One, Xbox Series X, PC, PS4, PlayStation 5 e Stadia. O che già conoscete nel caso in cui siate dei giocatori dell'omonimo gioco di ruolo.

Una dichiarazione ironica, che va ad affiancarsi alle tante scatenate da questa discesa in campo, che va ad anticipare una delle corse alla Casa Bianca più folli di sempre. West, infatti, è celebre non solo per la sua musica, ma anche per la sua vena di follia, oltre che le posizioni scomode e per l'enorme ego.

Non avendo colto l'ironia, si spera, Elon Musk ha anche risposto all'account social polacco dicendo che questo futuro "Potrebbe già essere cominciato". Speriamo, onestamente, di no.

Non è, oltretutto, la prima volta che dal mondo di Cyberpunk arrivano commenti preoccupati a proposito di quello che sta succedendo negli USA: il creatore del gioco aveva detto Cyberpunk doveva essere un avvertimento, non un'ispirazione. Questo solo poche settimane fa, quando si era trovato a commentare tristemente la guerriglia urbana che la morte di George Floyd ha scatenato.

Ma ultimamente si sa, la realtà ama superare la fantasia.

You have my full support! — Elon Musk (@elonmusk) July 5, 2020