PES 2020 svela tutti i dettagli di UEFA Euro 2020 per PS4, Xbox One, PC e mobile

L'evento UEFA Euro 2020 di PES 2020 parte il 13 luglio 2020 su tutte le piattaforme sulla quali il gioco è arrivato, ovvero PS4, Xbox One, PC e mobile. Questa iniziativa si concluderà il 23 agosto e proverà a farci dimenticare la mancanza della competizione continentale per nazioni, rinviata alla prossima estate per l'emergenza COVID-19.

Questo contenuto dedicato agli europei di calcio non solo aggiornerà le nazionali e le divise ufficiali, ma potrà contare su tutta una serie di modalità online:

UEFA EURO 2020 Matchday: dal 13 luglio al 24 agosto

Special Login Campaign: dal 6 al 27 luglio

UEFA EURO 2020 Matchday Predict-The-Winner Campaign: Dall'11 agosto

POTW - UEFA EURO 2020: Da inizio agosto

National Teams Selection (Featured Players): Dal 6 al 23 luglio

LEGENDS: European National Teams: dal 9 al 27 luglio

Sapevate che l'Italia di è laureata Campione d'Europa di PES 2020?

UEFA EURO 2020 Matchday prende ispirazione dal calendario degli europei di calcio e include ogni giorno tre Matchday. I partecipanti potranno scegliere quale nazionale rappresentare. Per promuovere la partecipazione all'evento online, Konami organizzerà la campagna UEFA EURO 2020 Matchday Predict-The-Winner in cui i giocatori dovranno indovinare i vincitori dei Matchday. 100 milioni di monete myClub verranno equamente distribuite tra i vincitori che indovineranno il risultato della finale che si terrà il 23 agosto.

POTW - UEFA EURO 2020: (Migliori Giocatori della Settimana) - Inizierà ad agosto e si baserà sulle prestazioni dei giocatori nei Matchday.

Inoltre ci sarà uno Special Login Campaign: si terrà dal 6 luglio al 27 luglio e permetterà di ricevere un bonus settimanale di 300 monete myClub (per un totale massimo di 900 monete myClub), dal 9 al 27 luglio facendo il login si potranno ottenere delle leggende degli Europei gratuitamente.

National Teams Selection: saranno disponibili 9 nazionali, 3 ogni settimana Inghilterra, Olanda, Russia: dal 6 al 9 luglio, Belgio, Francia, Italia: dal 13 al 16 luglio e Spagna, Germania, Portogallo: dal 20 al 23 luglio.

LEGENDS: Include giocatori leggendari che hanno partecipato alle precedenti edizioni degli europei di calcio, questa promozione è iniziata il 2 luglio.

Parteciperete all'iniziativa? eFootball PES 2020 e il DLC gratuito UEFA EURO 2020 DLC sono disponibili ora per PlayStation 4, Xbox One, PC Steam, su App Store e su Google Play.