Cyberpunk doveva essere un avvertimento, non un'ispirazione, per il creatore del gioco

Mike Pondsmith, il creatore del gioco da tavolo, parlando di quello che sta accadendo negli USA ha detto che "Cyberpunk avrebbe dovuto essere un avvertimento, non una fonte d'ispirazione" per la società moderna.

Per chi non lo sapesse Cyberpunk è un gioco da tavolo pubblicato da R. Talsorian Games e creato da Mike Pondsmith, un designer nero. Dal suo lavoro CD Projekt RED sta prendendo spunto per creare il suo prossimo blockbuster Cyberpunk 2077.

In una recente dichiarazione la casa editrice parla apertamente di quello che sta succedendo negli Stati Uniti, ovvero le tante agitazioni che sono sorte dopo la morte di George Floyd per colpa di un agente di polizia. "RTG è, per quanto ne sappiamo, la prima grande compagnia che pubblica giochi di ruolo fondata da un uomo di colore. Ed è ancora, a nostro avviso, una delle più importanti società di giochi da tavolo gestita e posseduta da una persona nera."

In questo messaggio la compagnia ha detto che Mike Pondsmith in questi giorni si è fermato a lungo a riflettere su quanto stava succedendo negli USA e si sta prendendo del tempo prima di parlare direttamente di "razza, abuso dell'autorità e potere". Questo perché il fatto di vedere "fuori dalla sua finestra che molto di quel futuro distopico sul quale ha costruito la carriera sta diventando il suo distopico presente" lo ha fatto riflettere.

Un'altra forte affermazione fatta è che non condannano il razzismo, ma disprezzano.

"Le persone, indipendentemente dal colore della loro pelle, dalla loro identità di genere, dalle loro preferenze sessuali, dalla loro etnia, dalle loro differenze fisiche e mentali, dalla loro età o religione hanno il diritto di vivere le loro vite senza preoccuparsi di essere molestati, picchiati o uccisi dagli altri, specialmente se questi altri hanno potere e autorità." Anche perché "Quando si abusa del potere, le persone hanno il diritto, anzi, il dovere di alzarsi, di protestare contro questi abusi e chiedere giustizia".

Per questo motivo la compagnia ha detto che prenderà diverse iniziative per combattere la situazione. Perché, utilizzando le parole di Mike Pondsmith, "Cyberpunk avrebbe dovuto essere un avvertimento, non una fonte d'ispirazione".