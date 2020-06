Shantae, vendite oltre i 3 milioni di copie per la serie WayForward in totale

La serie Shantae ha raggiunto dei risultati molto interessanti anche in termini di vendite, pur rimanendo un prodotto affine all'ambito indie e piuttosto underground, ma con oltre 3 milioni di copie vendute in totale si può parlare di un notevole successo.

In un'intervista pubblicata da Comicbook, gli autori della serie Shantae, Erin Bozon e Matt Bozon, hanno parlato un po' della loro creatura di come questa sia crescita nell'immaginario videoludico fino a diventare particolarmente consolidata. Con Shantae and the Seven Sirens appena uscito, dunque probabilmente ancora escluso dal conteggio, veniamo a sapere che l'intera serie finora ha collezionato vendite per 3 milioni di copie in totale.

"I fan di Shantae sono fantastici, hanno una richiesta continua che ci porta a sviluppare sempre nuove idee", ha affermato Matt Bozon di WayForward. "Onestamente, siamo stati così impegnati che a volte dimentichiamo di aver raggiunto risultati importanti. Per esempio, lo scorso anno abbiamo raggiunto i 25 anni di Shantae dalla sua creazione e da qualche parte lungo il cammino abbiamo superato i 3 milioni di copie vendute, ma ora che ci penso non abbiamo mai celebrato nemmeno il primo milione".

Insomma, WayForward e i Bozon evidentemente sono molto felici dei risultati raggiunti ma sono talmente impegnati da non essersi soffermati più di tanto sui festeggiamenti dei traguardi raggiunti.

Nel frattempo, potete saperne di più sull'ultimo capitolo uscito leggendo la recensione di Shantae and the Seven Sirens, mentre ricordiamo che Shantae and the Pirate's Curse è gratis fra i titoli Xbox Games with Gold di giugno 2020.