Shantae and the Seven Sirens, la recensione su PlayStation 4

La recensione di Shantae and the Seven Sirens su PlayStation 4 ci ricorda che per l'ultima avventura del mezzo-genio più famoso del mondo dei videogiochi è finalmente arrivato il momento del debutto definitivo. Eh sì, perché WayForward questa volta ha trattato in modo molto particolare la distribuzione del quinto capitolo del franchise: la precedenza è stata data lo scorso autunno 2019 ai sistemi basati su iOS, soprattutto ad Apple Arcade, tra l'altro con la prima metà del gioco; la seconda è arrivata a marzo 2020. Solo negli scorsi giorni, invece, Shantae and the Seven Sirens è finalmente approdato ovunque: PC, Xbox One, Nintendo Switch e PlayStation 4. Lo abbiamo giocato per bene su quest'ultima piattaforma, e tra un balletto e l'altro (meno del solito, in verità) siamo pronti anche per la recensione.

Le novità: trasformazioni e carte collezionabili

È probabile che abbiate letto, quasi esattamente due anni fa, la nostra recensione di Shantae: Half- Genie Hero Ultimate Edition, al quale attribuimmo un sonante 8 pieno. Il quarto capitolo del franchise portava l'eroina mezzo-genio nel mondo dell'alta definizione e della current-gen; il quinto, cioè Shantae and the Seven Sirens, si è posto evidentemente il semplice obiettivo di rincarare la dose, limitando le novità del gameplay ad innovazioni minime, e puntando sul recupero di tutto quello che funzionava già passato.

Togliamoci dunque il sassolino dalla scarpa, come solitamente si dice, e cerchiamo di guardare in faccia la realtà: Shantae and the Seven Sirens è il cosiddetto "more of the same". Tutti coloro che hanno apprezzato il capitolo precedente, ameranno anche il nuovo; chi non conosce il franchise, avrà tra le mani un capitolo perfetto per iniziare, dato che dal punto di vista narrativo non è richiesta alcuna conoscenza pregressa.

La nota dolente di questa operazione è che WayForward festeggia proprio nel 2020 il trentennale della sua presenza sul mercato, e forse mai come in questo momento ci sarebbe stato bisogno di un capitolo innovativo per il franchise: una produzione molto più simile ad Half-Genie Hero che a The Seven Sirens.

Vediamo dunque in cosa consistono quelle minime novità cui abbiamo accennato. Tanto per cominciare, Shantae and the Seven Sirens introduce i balletti Fusione: in pratica adesso la protagonista è in grado gestire le trasformazioni nelle creature senza necessariamente passare attraverso la fase del balletto, e senza selezionare il rispettivo potere, come accadeva invece Half-Genie Hero. Se vi ritrovate davanti un muro da scalare, è sufficiente eseguire il comando R1 (da PlayStation 4) ed ecco che il Tritone Scattante prende il posto di Shantae, pronto a scalarlo.

Una volta rilasciato il comando, Shantae torna allo stato normale. Di fatto, tuttavia, così viene però anche a mancare un dei "momenti" salienti del franchise, quello in cui la protagonista si metteva ad ancheggiare per poi trasformarsi in una miriade di creature differenti. I balletti restano comunque disponibili, ma sono relegati ad altri poteri: quelli della cura e del disvelamento degli oggetti nascosti, ad esempio.

Un'altra novità del titolo consiste nell'introduzione delle carte collezionabili legate ai mostri: adesso ogni nemico eliminato può rilasciare una carta da gioco (o figurina), che viene aggiunta all'interno di una bella collezione, consultabile nel menù di pausa. Non si tratta solo di un aumento dei collezionabili fine a se stesso: raccogliendo un certo numero di carte per mostro, è possibile attivare un bonus passivo (ad esempio quello per aumentare l'efficacia dei consumabili). Shantae può mantenere attivi fino a tre bonus nello stesso momento.