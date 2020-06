FIFA 20 e il ritorno di Ring Fit Adventure in testa alla classifica vendite del Regno Unito

La classifica settimanale del Regno Unito non mostra novità per quanto riguarda il primo posto, ancora occupato dal solito FIFA 20, ma è interessante notare il ritorno di Ring Fit Adventure che si piazza direttamente secondo.

È evidente che ci dev'essere stato un ritorno in stock generalizzato per il gioco Nintendo Switch, visto che Ring Fit Adventure è stato particolarmente ricercato nel periodo di quarantena, tanto da diventare praticamente introvabile sul mercato. Con il ritorno delle scorte a disposizione, il gioco è balzato subito nei primi posti della classifica dei più venduti, a quanto pare.

Al terzo posto resiste sempre Animal Crossing: New Horizons, mentre dopo i "regolaristi" Call of Duty: Modern Warfare e Grand Theft Auto V troviamo una novità, ovvero 51 Worldwide Games, la raccolta di giochi da tavolo vari per Nintendo Switch.

Tra le tendenze, è da notare il ritorno in top ten di due esclusive PS4 ormai considerate "datate", relativamente: The Last of Us Remastered e Marvel's Spider-Man hanno ottenuto una notevole accelerazione rispetto agli ultimi mesi, sicuramente grazie alla recente iniziativa di sconti Sony con i Days of Play.

Vediamo dunque la top ten dei giochi più venduti nel Regno Unito per la settimana dal 29 maggio al 5 giugno 2020: