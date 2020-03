Ring Fit Adventure, Nintendo conferma che è esaurito ovunque a causa del coronavirus

Nintendo ha confermato che Ring Fit Adventure è andato esaurito in tutto il Nord America. La causa della corsa all'acquisto del particolare gioco per Nintendo Switch pare essere la pandemia da coronavirus che sta sconvolgendo il mondo.



Sostanzialmente Ring Fit Adventure viene visto da molti come un modo divertente per tenersi in forma pur stando in casa. In effetti lo è, a ben vedere. La carestia del gioco sta causando i soliti fenomeni di speculazione nei vari negozi online, in particolare su Ebay, dove le copie residue o usate vengono vendute a prezzi ben superiori ai 79,99 dollari del prezzo base.



Interessante notare come Ring Fit Adventure sia stato inizialmente sottovalutato da molti. Adesso invece sta dimostrando di avere le spalle molto più larghe di quello che si pensava... Certo, non era facile prevedere un esplosione delle vendite a causa di una pandemia, ma in questi strani giorni le cose imprevedibili non stupiscono più di tanto.



Contattata da Polygon, Nintendo non ha saputo dire quando Ring Fit Adventure tornerà disponibile. Lo stato di emergenza dichiarato tardivamente dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump renderà le prossime settimane complicate per gli approvvigionamenti dei beni di consumo. Inoltre non è ancora chiaro lo stato delle fabbriche cinesi.