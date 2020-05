Days of Play, vediamo gli sconti sui giochi PS4 della serie PlayStation Hits

Vari giochi PS4 della serie PlayStation Hits sono protagonisti di sconti, in questi giorni, all'interno dell'iniziativa Days of Play, che si ripete annualmente e anche in questo caso offre una buona quantità di acquisti a prezzo ridotto per PS4.

In questo caso, diamo un'occhiata agli sconti riguardanti la serie PlayStation Hits, che di per sé rappresenta già una linea a prezzo ridotto con i grandi successi per PS4 ma in questo caso si presentano con un costo ancora minore rispetto al solito.

Troviamo dunque vari titoli PS4 considerabili dei "classici" per la piattaforma, al prezzo ridotto di 14,98 euro grazie ai Days of Play, disponibili a tale prezzo sia su Amazon che su Multiplayer.com, vediamo di cosa si tratta: