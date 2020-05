PlayStation Plus in offerta su Amazon con l'abbonamento per 12 mesi scontato

PlayStation Plus è in offerta su Amazon con l'abbonamento da 12 mesi, disponibile a prezzo scontato: 41,99 euro anziché 59,99, dunque una cifra molto interessante.

La promozione dovrebbe far parte dell'iniziativa Days of Play, che include forti sconti su PSVR, Marvel's Spider-Man e Days Gone. Come certamente saprete, l'abbonamento a PlayStation Plus è cumulabile e potete dunque aggiungere dodici mesi alla vostra attuale sottoscrizione.

A quota 41,5 milioni di abbonati, PS Plus offre degli indubbi vantaggi per gli utenti iscritti al servizio, nello specifico la possibilità di accedere alle modalità multiplayer di scaricare ogni mese dei giochi senza costi aggiuntivi.

Sono stati aggiunti a maggio Cities: Skylines e Farming Simulator 2019, due interessanti simulazioni in cui possiamo creare e gestire un'intera città o una promettente fattoria.

Acquista l'abbonamento a PlayStation Plus da 12 mesi su Amazon