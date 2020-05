PS4: vendite a quota 110,4 milioni di unità, PS Plus a 41,5 milioni di abbonati

PS4 ha totalizzato vendite per 110,4 milioni di unità in tutto il mondo, mentre PS Plus ha raggiunto i 41,5 milioni di abbonati: lo ha annunciato Sony pubblicando i risultati finanziari dell'anno fiscale che si è concluso il 31 marzo 2020.

Sul fronte hardware si tratta di un aumento pari a 1,5 milioni di pezzi rispetto ai 108,9 milioni di PS4 di febbraio: nell'ottica del quadrimestre il dato è in calo (nel 2019 sono state 2,6 milioni le unità vendute), ma parliamo di una console alla fine del suo ciclo vitale.

Non è dunque un caso che le previsioni dell'azienda giapponese siano state superate: Sony stimava di vendere 13,5 milioni di PlayStation 4 nel corso dell'ultimo anno fiscale, mentre il risultato finale è stato di 13,6 milioni.

Per quanto riguarda PlayStation Plus, come detto, gli abbonati al 31 marzo 2020 risultano essere 41,5 milioni, dunque 5,1 milioni in più rispetto allo stesso periodo del 2019.

Il software per PS4 ha venduto 59,6 milioni di copie nel quarto trimestre dell'anno fiscale 2019, con un aumento di 4,9 milioni rispetto all'anno precedente. In crescita il digitale con il 66% del totale: lo scorso anno era il 45%.

La piattaforma Sony ha ancora tanto da dare: l'uscita ufficiale di The Last of Us 2 è fissata al 19 giugno, mentre domani potremo assistere a un nuovo State of Play dedicato a Ghost of Tsushima, con il gioco in arrivo a luglio.

Dopodiché, com'è normale che sia, tutti gli occhi sono puntati sulla presentazione di PS5, fissata a inizio o metà giugno 2020 secondo Jason Schreier.