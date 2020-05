Ghost of Tsushima, nuovo State of Play annunciato da Sony: ecco quando lo vedremo

Ghost of Tsushima sarà protagonista del nuovo episodio di State of Play, appena annunciato da Sony, che verrà trasmesso giovedì 14 maggio alle 22.00, ora italiana.

Nel corso della presentazione il team di sviluppo mostrerà una lunga demo di gameplay, della durata di circa 18 minuti, per illustrare le caratteristiche di Ghost of Tsushima, la cui data di uscita ufficiale è fissata al 17 luglio.

Come probabilmente saprete, il nuovo titolo targato Sucker Punch ci metterà nei panni di un samurai che viene sconfitto e ferito durante l'invasione mongola dell'isola di Tsushima, salvo poi tornare come un fantasma per vendicarsi.

Indossa la tua armatura, affila la tua katana e tendi il tuo arco, assumendo il ruolo di Jin, un samurai in disgrazia che rimane l'unica speranza dell'isola contro lo spietato Khan e il suo impero malvagio.

Attraverso foreste di bambù, castelli decorati e paesaggi lussureggianti un'anima coraggiosa deve combattere contro le peggiori avversità. Puoi diventare la leggenda conosciuta come "il Fantasma" in una sanguinosa storia di tradimento e sacrificio, ispirata alle storie degli antichi samurai?