Assassin's Creed Valhalla punta ai fan hardcore, anche col ritorno di lama celata ed elementi stealth

Assassin's Creed Valhalla porterà qualcosa di nuovo al mondo della serie, se non altro grazie all'ambientazione vichinga inedita e al potenziale sfruttabile con la next gen, ma gli sviluppatori vogliono puntare molto anche all'utenza di appassionati hardcore, ai quali hanno mandato un segnale anche con il ritorno della lama celata, dell'uccisione istantanea e di alcuni elementi stealth.

Il ritorno della lama celata era già emerso dall'artwork definitivo di Ubisoft, ovvero l'illustrazione di BossLogic la cui creazione è stata seguita in diretta, ma ulteriori commenti sulla questione sono stati fatti da Ashraf Ismail, creative director del gioco, intervistato da Kotaku.

"Volevamo riprendere in considerazione i vecchi capitoli e contemplare la loro grandezza, prendendo coscienza di cosa li rendesse grandi e cosa ha portato miglioramenti alla formula", ha affermato Ismail, "C'era una forte identità e singolarità che volevamo riportare in vita con Valhalla".

I fan hanno spesso discusso su una deviazione che ha subito la serie negli ultimi capitoli, quando da action prevalentemente stealth si è trasformata in un action RPG, cosa diventata più evidente in Assassin's Creed Origins e Assassin's Creed Odyssey. L'intenzione degli sviluppatori, secondo Ismail, è cercare di comprendere gli aggiornamenti fatti negli ultimi capitoli ma tornando a uno spirito più vicino ai primi Assassin's Creed.

L'abbandono della vecchia strada era stato rimarcato dall'uscita di scena della lama celata, una mancanza che i più appassionati avevano mal digerito nell'ultimo capitolo, dunque il suo ritorno in Assassin's Creed Valhalla ha anche un valore simbolico, come maggiore adesione alle origini.

Si tratta anche di un ritorno alla meccanica dell'uccisione istantanea, che in effetti non era sempre presente nemmeno in Origins, dove la lama era comunque disponibile ma era diventata un'arma meno efficace. "Eivor riceve la lama celata abbastanza presto", ha spiegato Ismail, "Continuiamo con l'idea che Eivor non è un assassino addestrato, è un vichingo che riceve quest'arma potente e deve imparare in fretta ad usarla. Presto, nel gioco, Eivor imparerà una tecnica che, con il giusto tempismo, consente un'uccisione istantanea di praticamente chiunque".

Un'altra caratteristica classica di ritorno è il "social stealth", ovvero la possibilità di nascondersi in gruppi di persone per non dare nell'occhio, altra abilità che era stata rimossa da Origins e Odyssey, che tornerà dunque in Assassin's Creed Valhalla anche se con alcune variazioni applicate.