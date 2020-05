Xbox Series X, data di uscita in ottobre insieme a Yakuza: Like a Dragon?

Anche Xbox Series X ha la sua voce di corridoio che la vorrebbe in uscita a ottobre 2020, proprio come accaduto nelle ore scorse con PS5, in questo caso agganciando la possibile data di uscita con quella di Yakuza: Like a Dragon, secondo un rivenditore.

Ovviamente, la questione va presa come una semplice voce di corridoio la cui veridicità al momento non è verificabile e risulta decisamente dubbia, come sempre quando si parla di listini di rivenditori. In questo caso poi si tratta di una catena finlandese non particolarmente grande, cosa che incrementa la necessità di prendere tutto con le pinze.

D'altra parte, c'è un elemento di verità in quanto emerso, ovvero che Yakuza: Like a Dragon dovrebbe essere un gioco di lancio per Xbox Series X, dunque verosimilmente l'uscita del titolo Sega dovrebbe corrispondere anche al lancio della console. Proprio su questo elemento si basa la voce in questione, visto che il rivenditore segnala il 23 ottobre 2020 come data di uscita di Yakuza: Like a Dragon e quindi anche di Xbox Series X.

La data sembra decisamente troppo vicina, considerando che Microsoft ha sempre parlato dell'holiday season per l'uscita di Xbox Series X, ovvero verosimilmente a novembre 2020, dunque gli elementi per fare affidamento su questo rumor sono veramente scarsi.

In ogni caso, i dettagli sul lancio della console dovrebbero essere svelati nel corso dell'estate da Microsoft, probabilmente durante l'evento fissato per giugno che dovrebbe incentrarsi su console e servizi, forse prendendo dunque in considerazione anche il prezzo di Xbox Series X e la sua data d'uscita.

Curiosamente, nelle ore scorse anche per PS5 era emersa una voce che la voleva in uscita in tale mese a causa di quanto riportato da un sito di reclutamento, ma Sony ha già smentito confermando che PS5 non arriverà ad ottobre.