Xbox Series X, a giugno l'evento su console e servizi: si parlerà anche di uscita e prezzo?

Xbox Series X sarà protagonista di una serie di eventi sparsi tra la primavera e l'estate, come annunciato da Microsoft, la quale conferma che l'appuntamento fissato per giugno sarà incentrato soprattutto su console e servizi, come si supponeva.

Come riferito anche da Bloomberg, dopo il primo appuntamento fissato per domani, nel corso dell'Inside Xbox e incentrato sulle produzioni third party per Xbox Series X, a giugno Microsoft si concentrerà sulla piattaforma e sui servizi. Possiamo dunque aspettarci una concentrazione sulle caratteristiche hardware di Xbox Series X ma probabilmente anche riferimenti alle informazioni salienti sul lancio, come prezzo e data di uscita della console.

Secondo alcuni, potrebbe anche essere l'occasione per annunciare la famosa Lockhart, ovvero quella che potrebbe essere la presunta Xbox Series S, la versione meno potente e meno costosa della next gen Microsoft, di cui ancora non c'è però alcuna conferma.

In questo si può dire dunque che l'evento di giugno sarà diverso, come riferito già nei giorni scorsi, visto che sia l'Inside Xbox di maggio che l'evento di luglio saranno invece concentrati sui giochi, con quest'ultimo in particolare che ospiterà gli annunci e le presentazione dei giochi first party in sviluppo presso gli Xbox Game Studios.

Per quanto riguarda i servizi, che sono ormai un pilastro fondamentale dell'offerta di Microsoft e anche di Xbox, possiamo aspettarci qualche approfondimento su Xbox Game Pass e probabilmente su Project xCloud, visto che il servizio di gioco in streaming è ancora in fase di beta e si attendono informazioni sul suo lancio definitivo e sulla modalità di fruizione e abbonamento, con l'idea suggerita da Phil Spencer di un'unione con Xbox Game Pass nel 2020.

In questo modo abbiamo una panoramica di cosa aspettarci a grandi linee da Microsoft all'interno della prima parte del suo programma Xbox 20/20 che ci accompagnerà fino al lancio di Xbox Series X, almeno fino all'evento di luglio e in attesa di sapere qualcosa di quelli successivi.