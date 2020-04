Project xCloud si unirà a Xbox Game Pass nel 2020, dice Phil Spencer

Project xCloud continua il suo percorso di espansione ed evoluzione e verrà integrato in Xbox Game Pass, in qualche modo, nel corso del 2020, come riferito da Phil Spencer in un nuovo messaggio pubblicato su Xbox Wire per celebrare i nuovi risultati raggiunti dal servizio su abbonamento Microsoft.

"Più avanti quest'anno, la nostra tecnologia di cloud gaming, Project xCloud, verrà aggiunta al Game Pass", ha scritto Spencer nel post ufficiale, "così voi e i vostri amici potrete giocare anche in streaming insieme sui vostri dispositivi". Il messaggio è rivolto soprattutto alla possibilità che i videogiochi possano rappresentare un modo per unire le persone anche a distanza, ma questo particolare riferimento a Project xCloud risulta particolarmente interessante per le implicazioni future dei servizi Microsoft.

C'è sempre stata l'idea che Project xCloud potesse diventare parte dell'abbonamento Xbox Game Pass, ma finora non c'è stato alcun annuncio ufficiale o preciso al riguardo: in base a quanto riferito da Phil Spencer in questo messaggio, anche se la questione è ancora estremamente vaga, sembra confermata questa visione.

Possiamo dunque probabilmente aspettarci un'integrazione diretta di Project xCloud all'interno di Xbox Game Pass, come in molti in effetti prevedevano, entro la fine del 2020, anche se ovviamente questo potrebbe causare qualche modifica nei vari tier di abbonamento, visto che l'inclusione del servizio streaming difficilmente sarà completamente gratuita.

Nei sogni più spinti, chiaramente, si spera che l'abbonamento Xbox Game Pass Ultimate possa comprendere anche Project xCloud senza variazioni di prezzo, ma è lecito pensare che l'introduzione di un servizio che richiede il mantenimento di un'infrastruttura server di tale portata richieda comunque un esborso aggiuntivo.

L'unione ufficiale dei due servizi, inoltre, garantisce che tutti i giochi appartenenti al catalogo di Xbox Game Pass saranno giocabili su Project xCloud, cosa che progressivamente si sta già realizzando nelle varie versioni di prova con cui il cloud gaming di Microsoft si sta diffondendo nel mondo.

I servizi di Microsoft continuano peraltro nel loro percorso positivo, proprio ieri sono emersi i dati finanziari che parlano di Xbox Live record a 90 milioni di utenti e 10 milioni abbonati a Xbox Game Pass, mentre con l'arrivo di Xbox Series X prende quota l'idea che la compagnia possa spingere sul sistema di abbonamento All-Access anche in altre aree del mondo.