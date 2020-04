Xbox Series X spingerà su di un sistema di abbonamento All-Access, lo dice Phil Spencer

Microsoft spingerà su di un sistema di abbonamento All-Access per Xbox Series X, lo ha detto Phil Spencer durante una recente chiacchierata del capo di Xbox coi colleghi di IGN.

Il capo di Microsoft ha detto che la compagnia "spingerà molto con Xbox All Access al lancio delle console". In un unica frase Spencer potrebbe aver dato due informazioni molti interessanti: la prima è che la compagnia spingerà su di un sistema che consentirà di avere con un unico abbonamento la console, Xbox Live Gold (necessario per poter usufruire dei servizi online) e Xbox Game Pass (l'abbonamento che consente di accedere ad un ricco catalogo di giochi senza costi aggiuntivi).

Un sistema molto in voga soprattutto per la telefonia, dove telefoni ed abbonamenti vengono offerti in bundle. In questo modo, con un costo leggermente superiore alla somma dei sue servizi, l'utente ha la possibilità di avere accesso alla tecnologia più recente.

Questo modello potrebbe essere la soluzione per essere competitivi anche dal punto di vista del prezzo. Spencer, infatti, ha detto che l'essere arrivati sul mercato a 100 dollari in più della concorrenza è stato uno dei principali deterrenti che hanno allontanato in consumatori da Xbox One. Con un sistema di abbonamento anche una differenza di prezzo simile sarebbe "spalmata" nel tempo divenendo quasi ininfluente. Al momento Microsoft ha tre diverse fasce di prezzo: 24 dollari al mese per Xbox One X, 23$ al mese per Xbox One S e 20$ al mese per Xbox One S alla digital.

La seconda notizia è che Spencer potrebbe aver confermato che ci saranno più console Xbox al lancio. Potrebbe essere un errore che il capo di Xbox un errore ha fatto nel parlare, ma potrebbe anche indicare come a breve Microsoft annuncerà anche la fantomatica Lockhart, un modello meno costoso di cui si parla spesso, ma che al momento è sempre rimasto fuori dalla comunicazione del colosso di Redmond.

Cosa ne pensate?