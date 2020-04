Microsoft Xbox Live, record a 90 milioni di utenti e 10 milioni abbonati a Xbox Game Pass

Da Microsoft arrivano anche numeri molto interessanti riguardanti i suoi servizi, in particolare il record fatto segnare di 90 milioni di utenti attivi mensili a Xbox Live e 10 milioni di utenti abbonati a Xbox Game Pass, con una notevole crescita nell'utilizzo.

Satya Nadella, CEO di Microsoft, ha parlato di risultati record per quanto riguarda l'utilizzo dei servizi nel trimestre da gennaio a marzo 2020. "Milioni di persone si stanno rivolgendo ai giochi per mantenere una connessione con altre persone, mentre si pratica il distanziamento sociale e noi continuiamo a distribuire nuove esclusive e produzioni first e third party per attrarre ulteriori giocatori", ha affermato Nadella.

"Abbiamo visto il nostro record assoluto di coinvolgimento in questo trimestre con quasi 90 milioni di utenti attivi su Xbox Live", ha affermato il CEO di Microsoft, riportando dunque i risultati record fatti registrare dalla piattaforma online da gioco che accomuna Xbox One e PC Windows.

Ottimi risultati anche per il servizio su abbonamento Xbox Game Pass, che in base a quanto riferito ha raggiunto i 10 milioni di abbonati: "Xbox Game Pass ha più di 10 milioni di abbonati e stiamo vedendo un incremento negli introiti derivanti da contenuti in-game e servizi", ha affermato il capo di Microsoft.

Procede bene anche Project xCloud, a quanto pare, che ora ha "centinaia e centinaia di utenti nella fase di preview attraverso sette paesi e con altri otto che verranno aggiunti nelle prossime settimane". In base a quanto riferito dagli executive Microsoft, i ricavi dai videogiochi nel trimestre in questione sono stati "migliori delle aspettative", con una buona crescita per Xbox Game Pass e Minecraft.

Nei risultati diffusi in queste ore da Microsoft e relativi al trimestre compreso tra gennaio e marzo 2020 abbiamo visto ricavi in crescita ma divisione Xbox stazionaria, tuttavia i servizi a quanto pare hanno continuano ad andare bene. Per quanto riguarda Xbox Game Pass, abbiamo peraltro visto un'infografica degli ultimi tre mesi mostrare i numeri del servizio Microsoft.