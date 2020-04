Assassin's Creed: Valhalla è stato sviluppato da Ubisoft Montreal e altri 14 team

Assassin's Creed: Valhalla è stato sviluppato da Ubisoft Montreal ma anche da ben quattordici altri team, come rivelato dallo studio canadese su Twitter.

"Entusiasmante! Vogliamo congratularci immensamente con i guerrieri del nostro studio per l'ottimo lavoro e la passione nel costruire il reveal di Assassin's Creed: Valhalla", recita il messaggio.

"Vogliamo anche ringraziare i quattordici studi sparsi per il mondo che hanno partecipato allo sviluppo del gioco: sapete chi siete e siamo grati per la vostra dedizione! Skàl!"

Quindici team potrebbero essere un record per la serie Ubisoft, che ormai da diversi anni si pone come il risultato di un lavoro corale, enorme e complesso. Valhalla, a quanto pare, confermerà la formula.

La presentazione di Assassin's Creed: Valhalla è tuttavia ancora lungi dall'essere completa: oggi alle 17 arriverà il primo teaser.

Exciting! An immense congratulations to our studio warriors for all the good work and passion building to that reveal. We'd also like to thank the 14 co-dev studios all around the world. You know who you are, and we're thankful for your dedication! Skàl! pic.twitter.com/hBPpFZKkrP