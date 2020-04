iPhone, le vendite crollano a causa del coronavirus, a breve sapremo quanto

Lo scorso febbraio 2020 Apple aveva già avvertito i consumatori che il coronavirus avrebbe avuto un certo impatto nelle vendite degli iPhone e nel loro rifornimento sul mercato; allora, chiaramente, non era ancora prevedibile la pandemia che sarebbe seguita nei mesi successivi, con tanto di quarantena in numerosissimi paesi del mondo. Abbiamo la conferma: le vendite crollano. Ma solo a breve sapremo effettivamente di quanto.

Nella giornata di oggi, giovedì 30 aprile 2020, è atteso il report da parte di Apple con i risultati fiscali degli ultimi mesi: si avrà la conferma di quanto le vendite siano crollate in termini numerici. "Ma i numeri, in fondo, hanno mai importanza?" ha domandato ironicamente Toni Sacconaghi, analista di Apple alla AllianceBernstein in un incontro con gli investitori. "Sappiamo tutti che i risultati che stanno per arrivare non saranno buoni, ovviamente". E probabilmente ha anche ragione: ma resta da capire quali saranno le conseguenze sulla società.

Apple si aspettava vendite di iPhone per un guadagno di circa 63 o 67 miliardi negli scorsi mesi, dati che naturalmente verranno disattesi, forse ampiamente. Altri analisti sono convinti che potrebbe trattarsi di una diminuzione del 5% complessivo su tutti i profitti, in confronto allo stesso periodo dello scorso anno. Ed Apple è una delle aziende più ricche del mondo: figurarsi quale sarà l'impatto del coronavirus sulle altre. Il crollo delle vendite altrove potrebbe arrecare danni devastanti. Per esempio il Samsung Galaxy S20 non ha venduto le unità sperate dalla società, di recente.

Torneremo a fornirvi maggiori dettagli su Apple e le vendite degli iPhone non appena in possesso di nuove informazioni. Voi cosa ne pensate di questa delicata situazione?