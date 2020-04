Assassin's Creed: Valhalla, video completo in time lapse dell'illustrazione di Bosslogic

Assassin's Creed: Valhalla prende vita, in un certo senso, in questo video che mostra, in maniera accelerata attraverso un time lapse, l'opera messa in scena oggi in diretta streaming dall'illustratore Bosslogic, con un'immagine e riferita proprio al nuovo capitolo della serie Ubisoft.

Partito da elementi piuttosto vaghi, il disegno si è progressivamente definito: prima è comparsa una silhouette misteriosa, scura, su uno sfondo diviso in due parti, con una tipica imbarcazione vichinga da un lato e un castello con soldati medievali dall'altro.

Successivamente, la figura si è definita sempre più fino ad accogliere numerosi particolari che hanno collocato meglio il personaggio nella storia, mostrando vari elementi dell'equipaggiamento, indumenti e pezzi di armatura, fino all'arma stretta in pugno da quello che potrebbe essere il protagonista di Assassin's Creed: Valhalla, ovvero un'ascia da guerra.

Proprio l'ascia in questione potrebbe costituire un'arma principale all'interno del nuovo capitolo della serie, di cui sappiamo al momento che è caratterizzato dall'ambientazione nordica e dunque potrebbe comprendere armi e stili di combattimento tipici dell'area scandinava in epoca medievale.

Tutto questo si porta dietro, peraltro, implicazioni interessanti date dalla possibilità di rievocare la ricca mitologia norrena, oltre ovviamente agli eventi storici che hanno caratterizzato la zona dell'Europa settentrionale, che potrebbe essere compresa in senso allargato all'interno dell'ambientazione del gioco, oltre all'area prettamente relativa ai vichinghi.

È stato confermato proprio in questi minuti che Assassin's Creed: Valhalla è il nome dell'Assassin's Creed vichingo, con il primo vero e proprio teaser trailer che verrà pubblicato domani. Il video riportato qui sopra è dunque il riassunto della lunga diretta sul canale Twitch di Ubisoft andata in scena nel corso di oggi pomeriggio.