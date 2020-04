Assassin’s Creed, annuncio in vista? Bosslogic è in diretta sul canale Twitch Ubisoft

Da qualche minuto è partita sul canale Twitch ufficiale di Assassin's Creed una misteriosa diretta nella quale l'artista BossLogic si è messo a disegnare qualcosa. Stando le voci che circolano da diverso tempo, provenienti da fonti più o meno attendibili, potremmo trovarci di fronte ad un qualche annuncio riguardante la serie mascherato. Un annuncio mascherato in maniera piuttosto originale.

Il canale, infatti, era fermo da tempo.

L'insider Shinobi, infatti, ha detto che il nuovo Assassin's Creed sarà annunciato a breve, mentre un recente rumor sostiene che l'ambientazione sarà vichinga, anche se il gioco non si chiamerà Assassin's Creed Ragnarok.

Kode Abdo, noto anche come Bosslogic, è un artista digitale contemporaneo australiano, emerso sui social media grazie alle sue opere creative dedicate principalmente alle tendenze del web. È famoso per diverse illustrazioni sul mondo dell'intrattenimento, dai fumetti ai videogiochi. È un autodidatta che usa strumenti tecnici e digitali per creare la sua arte.

Potreste conoscerlo per la sua collaborazione con Marvel per un poster di Avengers: Endgame in edizione limitata, nonché per aver lavorato con DC Comics per il prossimo film Black Adam con Dwayne Johnson.

Con più di 1,8 milioni di follower, sarebbe quindi un profilo estremamente adatto a disegnare e a presentare un qualcosa legato ad un videogioco, soprattutto per una serie famosa e mainstream come quella di Assassin's Creed.

Vista la particolarità della situazione, seguiremo sicuramente l'evoluzione di questa opera, restate con noi.