Assassin’s Creed 2020 sarà annunciato presto, secondo l'insider Shinobi602

Il prossimo Assassin's Creed, al momento conosciuto come Assassin's Creed 2020 o Ragnarok, sarà annunciato molto presto, secondo il noto insider Shinobi602. In una coppia di tweet postati in queste ore, infatti, Shinobi non solo avrebbe detto di sapere quando il gioco di Ubisoft uscirà, ma anche che sarà presentato a stretto giro di posta.

Come sempre, questo genere di cose vanno prese con le pinze: per quanto conosciuto, Shinobi602 è un insider il cui curriculum parla sia di previsioni azzeccate, sia di indicazioni che si sono rivelate poi infondate. In questo caso l'insider ha affermato di essere al corrente di quanto uscirà il prossimo Assassin's Creed, ovvero quel gioco conosciuto finora o col suffisso dell'anno (2020) o col sottotitolo Ragnarok, per via dell'ambientazione vichinga che, sempre secondo gli ultimi rumor, dovrebbe avere.

Pungolato su quanto effettivamente ne sapesse, Shinobi602 ha anche detto che la presentazione del gioco è molto vicina e per farlo ha usato un bel meme di un Jordan sorridente con al suo fianco un giovane Scottie Pippen. Ricordandoci, tra le altre cose, che i nuovi episodi di The Last Dance sono dietro l'angolo.

Divagazioni a parte, quella di Shinobi602 è un'ulteriore voce che afferma che a breve comincerà -come da tradizione- la stagione di annunci e anteprime. Noi non vediamo l'ora, voi?