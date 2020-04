Assassin's Creed 2020: il nuovo capitolo in vari dettagli da un presunto leak, presentazione vicina

Assassin's Creed Ragnarok, o come si intitolerà il nuovo capitolo della serie che sarebbe previsto per il 2020, continua a far parlare di sé ma sempre attraverso notizie non ufficiali e dunque da prendere solamente come semplici voci di corridoio, come vediamo in questo nuovo elenco di caratteristiche che ribadiscono peraltro come la presentazione ufficiale sia vicina.

Tanto per cominciare, sembra che il titolo non sia destinato ad essere Assassin's Creed Ragnarok né Assassin's Creed Valhalla, ovvero i due nomi che erano comparsi finora nella maggior parte delle voci di corridoio emerse in questo periodo. Tuttavia, viene confermato il fatto che l'ambientazione avrà a che fare con i vichinghi, dunque la questione resta in piedi anche secondo questa fonte.

Torneranno la lama nascosta e lo scudo, inoltre ritorna la possibilità di scelta tra protagonista maschile e femminile, come visto in Assassin's Creed Odyssey. Sembra che il nome del protagonista non sia destinato ad essere Jora, contrariamente a quanto riferito da alcuni.

La Scandinavia sarà presente, ma sembra che non sia l'unica ambientazione esplorabile nel gioco, inoltre il nuovo Assassin's Creed avrà ancora più elementi RPG rispetto a quelli che abbiamo visto introdotti in Odyssey, proseguendo dunque sulla strada di un approfondimento nella gestione del personaggio e nella sua crescita, che porta a nuove abilità e possibilità di affrontare le quest.

La presenza del sovrannaturale avrà una certa importanza all'interno della storia e delle situazioni di gioco, a quanto pare, con elementi correlati alla linea narrativa sulla Prima Civilizzazione. Non sarà presente la modalità multiplayer cooperativa.

La data di uscita è ancora prevista verso la fine del 2020, dunque il gioco potrebbe essere anche un titolo di lancio per PS5 e Xbox Series X anche se probabilmente si tratta di un cross-gen. La presentazione ufficiale è prevista fra la fine di aprile e l'inizio di maggio, dunque dovrebbe mancare veramente poco all'annuncio da parte di Ubisoft.

Ribadiamo che si tratta solo di voci di corridoio, per il momento. Tra queste, già qualche giorno fa era emerso che il nuovo capitolo verrà svelato presto, mentre il mese scorso era comparsa addirittura una misteriosa lista obiettivi.