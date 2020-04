Videogiochi e finanza, cinque titoli con una forte componente finanziaria

Con l'arrivo de Diavoli su Sky, la serie tv tratta sul romanzo di Guido Maria Brera, abbiamo pensato quali titoli nell'industria videoludica possiedano o abbiano posseduto una componente corposa o addirittura centrale legata all'ambito finanziario. Ecco dunque cinque titoli che possiedono una forte componente finanziaria e che stuzzicheranno il vostro lato imprenditoriale.

Evil Bank Manager Chi non ha sempre sognato di vestire i panni di un malvagio banchiere del sedicesimo secolo con mire così megalomani da voler diventare il principale burattinaio dietro all'economia dell'Europa e dell'Asia? Forse non tante persone quante si può immaginare, ma Hamsters Gaming grazie al suo Evil Bank Manager vi permette di farlo in partite da 200 turni con l'obiettivo di fondare la vostra Federal Reserve partendo da uno stato a vostra scelta. Non siamo davanti a una pietra miliare del videogioco ma sicuramente le caratteristiche "esotiche" del titolo potrebbero fare al caso vostro. Inoltre già solo il nome dovrebbe incuriosirvi.

Sim City/ Cities: Skylines Non credo serva questo articolo per introdurre uno dei franchise più longevi della storia e uno dei franchise gestionali più amati di sempre. Parliamo di un franchise, quello di Maxis, inserito nel 2007 nella top 10 dei giochi più influenti di sempre, con il primo capitolo che ormai vanta ben trentuno anni alle sue spalle. Far prosperare la propria città non è semplice, ma con Sim City le vostre capacità manageriali e finanziarie potranno di sicuro mirare a vette inesplorate. Nessuno vi vieta poi di vestire i panni di un sindaco malvagio, attento solo al profitto, noncurante dei bisogni dei propri cittadini. Se invece voi siete orfani di Sim City 4 e non vi sono piaciute le successive iterazioni della serie pubblicata da EA, allora forse Cities: Skylines fa al caso vostro. Come in Sim City, anche nell'opera di Colossal Order la gestione delle risorse è essenziale, anche se la parte di city building diventa decisamente centrale potendo disporre di una componente grafica di tutto rispetto.

Money Race 2 Parliamo del gioco di Money Race Studios che insegna la gestione finanziaria del credito attraverso l'utilizzo di vere e proprie sezioni di gioco strutturate a livelli. Disponibile su dispositivi Android il gioco simula condizioni di vita reali in cui l'obiettivo è fare in modo che le spese non superino mai gli introiti cercando dunque di scalare la società partendo da una situazione di normale sopravvivenza a una condizione di puro benessere attraverso una gestione oculata degli investimenti, delle botte di fortuna classiche della vita, da alcune opportunità di lavoro, ecc. Il gioco simulerà anche varie condizioni come promozioni lavorative, licenziamenti, aumento delle spese mensili e/o costi quali parrucchiere, cene fuori, ecc. Il tutto ovviamente tramite le vostre scelte in-game. Se pensate di essere degli abili e sgamati imprenditori con il fiuto per le opportunità, beh forse questo gioco fa per voi.

Capitalism 2 Stiamo parlando di un titolo del 2001, il seguito diretto di Trevor Chan's Capitalism, ovvero Capitalism 2. Pubblicato da Ubisoft e sviluppato da Enlight, Capitalism 2 vi metterà a capo di un impero finanziario che dovrete gestire in tutto e per tutto, non lasciando nessun dettaglio al caso. Dall'import/export al marketing passando per ogni aspetto ritrovabile nella controparte reale di una gestione finanziaria ad ampio raggio. Il titolo proponeva due campagne una chiamata Campagna Capitalista e l'altra Campagna Imprenditore. Nel 2012 una nuova versione del titolo aggiornata e riammodernata è stata pubblicata, quest'ultima ora più ricca di sfide e miglioramenti è stata chiamata Capitalism Lab.