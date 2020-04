Huawei P40 Lite, la recensione

Design e dotazione

A livello estetico, Huawei P40 Lite riflette quelle che sono le ultime tendenze sul mercato degli smartphone, presentandosi come un dispositivo che magari non colpisce per originalità e personalità ma che risulta senza dubbio ben assemblato e gradevole. Le misure di 76.3 x 159.2 x 8.7 mm e un peso pari a 183 grammi lo pongono in una fascia media in termini di dimensioni, rendendolo uno smartphone capace di accontentare un po' tutti sotto questo profilo. Il frontale è occupato da un display da 6.4 pollici racchiuso da una cornice leggermente più ampia nella parte inferiore, con la fotocamera che si posiziona nel cosiddetto punch hole, ovvero in quel piccolo foro posto in alto a sinistra che oramai è diventata una delle soluzioni preferite dai produttori asiatici.

La parte posteriore è in policarbonato e ospita il modulo fotocamere in un quadratino dotato di un leggero spessore che non pregiudica la stabilità del dispositivo su una superficie piana, anche se è sempre consigliabile l'utilizzo di una cover. Il bordo è sempre in plastica, con una porta USB Type C e il jack audio da 3,5 mm sul lato inferiore, il carrellino per l'alloggiamento di due SIM su quello sinistro mentre su quello destro si trovano i tasti per il volume e quello per l'accensione: una menzione particolare spetta a quest'ultimo, dato che include il sensore per le impronte digitali, soluzione anche questa non inedita ma che dimostra anche qui la sua grandissima efficacia, considerando come il tasto sia facilmente raggiungibile con il dito e la rilevazione impeccabile.