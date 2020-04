Fallout 76: Wastelanders, la recensione

Fallout 76 ad oggi è un po' Fallout 3 , un po' Fallout 4 , con qualche piccolo sprazzo dialogico preso da New Vegas e questi tre fattori non fanno che spingere ancor più a fondo lo zoccolo duro di fan che non ha mai abbandonato il gioco, riuscendo a riavvicinare anche tanti che proprio non lo avevano digerito. Il rischio di schizofrenia che avevamo presentato nel corso del precedente provato viene mitigato dalla visione d'insieme, portando però alla luce una serie di incongruenze narrative e una mole di contenuti iniziali che rischiano di sotterrare i nuovi giocatori. Wastelanders è pensato prima di tutto per i veterani e solo successivamente per tutti gli altri. Non possiamo che dire che ci sembra giusto così.

Assembramenti in Appalachia

Quel che si prefiggeva Fallout 76 al lancio era di raccontare la prima uscita dai Vault con la conseguente necessità di ripopolare l'America. Questo elemento era sufficiente da solo a giustificare la mancanza di personaggi non giocanti umani, richiedendo ai giocatori stessi di prendere il posto di mercanti e alleati. Il riscontro di pubblico e critica non ha certamente aiutato il gioco nella sua crescita, ma non ha impedito ad uno zoccolo duro di giocatori di passare un anno e mezzo tra le lande dell'Appalachia, senza mai perdere lo stimolo a rientrare nei server di Bethesda.

L'aggiunta di un servizio in abbonamento - il Fallout 1st di cui abbiamo parlato pochi giorni fa in questo provato - ha dato ai veterani la spinta per supportare ancor più il team di sviluppo, a lavoro già da pochi mesi dopo l'uscita su Wastelanders, inizialmente previsto per lo scorso autunno e poi rimandato al 14 aprile. La premessa fondamentale di questa espansione è accomunabile a quanto accaduto anni fa a quel Final Fantasy XIV che con A Realm Reborn aveva trasformato un gioco fallimentare in un successo di larghissima portata. Gli ingredienti fondamentali di quella ricetta furono l'ascolto dei feedback del pubblico e la voglia di credere fortemente in un progetto che, evidentemente, racchiudeva in se stesso una buona dose di elementi interessanti.

Un anno dopo gli avvenimenti della campagna base di Fallout 76, un nutrito gruppo di persone è venuto a conoscenza della ripresa della vita in Appalachia e, per questo, la gargantuesca mappa del gioco si è ripopolata di NPC umani. Che scegliate di riprendere in mano il vostro personaggio o di ripartire da zero, dai primissimi momenti si potranno incontrare i primi comprimari che daranno il via alle missioni della nuovissima campagna. Proprio la possibilità di scegliere come muoversi rappresenta contemporaneamente il più grosso valore aggiunto e il peggiore approccio per i nuovi giocatori. A prescindere dalla propria personale percezione, è certamente confusionario ritrovarsi a gestire due diverse linee narrative che già da sole racchiudono al loro interno una mole di contenuti esagerata e che, unificate, rischiano davvero di mandare in confusione chiunque si lanci solo ora in questa avventura.

Tralasciando questo dettaglio, mediamente importante ai fini della qualità generale, non può non essere constatata la grande capacità di Bethesda di andare a ritoccare buona parte delle vecchie missioni, riadattando dialoghi e situazioni sia per quanto riguarda i vecchi NPC robot, che per gli esseri umani che ora è possibile incontrare nel corso della campagna base. Affrontare ora la missione al campo d'addestramento McClintock significa trovarvi all'interno anche una recluta umana, che se poco cambia ai fini dell'obiettivo, aggiunge un valore totalmente diverso all'esperienza da un punto di vista empatico. Avremmo certamente preferito un indicatore sul PipBoy che desse un'idea chiara di quali sono i compiti dell'originale e quali di questa espansione, ma da questo punto di vista è comunque apprezzabile il lavoro effettuato sull'interfaccia relativa alle quest, che ora permette di distinguere facilmente missioni principali e secondarie, così come di leggerne un riepilogo generale dalla mappa e decidere quali e quante tenerne attive.

La nuova campagna gira tutta intorno alla ricerca di un tesoro nascosto, del quale non si conosce l'esatta provenienza né tantomeno l'entità. Nel corso della quindicina di ore necessarie a completare l'espansione (tempistiche che come al solito variano incredibilmente in base a equipaggiamento, livello e volontà di perdersi per la mappa) si avrà modo di incontrare una nutrita schiera di abitanti, così come di fare la conoscenza delle due fazioni presenti nel gioco: predoni e coloni. Chiunque abbia giustamente sofferto la pochezza dialogica di Fallout 4, sarà felice di sapere che qui siamo su tutt'altro livello, riavvicinando Fallout 76 ai due precedenti capitoli, quelli che hanno reso celebre la serie nell'ultima decina di anni. Tante opzioni, un ottimo log che tiene conto della discussione in corso, delle vere conseguenze e tante possibilità di sfruttare le proprie caratteristiche S.P.E.C.I.A.L. per uscirne come meglio si crede.

Arrivare al nodo della questione significherà scoprire delle conseguenze interessanti ai fini della lore di Fallout, portando alla luce un vecchio Vault di vitale importanza per la ripresa della società post atomica e che, furbescamente, aggiungerà anche il vero elemento utile ai fini dell'endgame del gioco. Non abbiamo intenzione di svelarvi nulla, ma sappiate che se la campagna principale metteva di fronte a quesiti etici pesantissimi, qui siamo più dalle parti dello spionaggio, il tutto condito da quella sanissima dose di black humour che torna a gran richiesta e che ha sempre contraddistinto la serie.