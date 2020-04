Fallout 1st, abbiamo provato l’abbonamento di Fallout 76

Si tratta di un abbonamento appetitoso per i gruppi di giocatori fissi e per chi vive Fallout 76 come il principale dei propri titoli, capace di spingerli a spendere l'importante cifra di 14,99€ mensili o con un rinnovo annuale che porta le mensilità a 10€ l'una. Di questi tempi è sempre più difficile giustificare un pacchetto del genere, ma è pur vero che Fallout 76 non è un MMORPG ad abbonamento. Il gioco infatti resta tranquillamente e gratuitamente giocabile per tutti coloro i quali comprino il software su uno qualsiasi degli store abilitati.

Feature per appassionati

Come detto poco sopra è evidente che Fallout 1st sia pensato per i veterani del gioco e, in maniera ancor più marcata, per i gruppi di giocatori che si trovano spesso online insieme. D'altronde se pure è vero che resta un abbonamento individuale e non cedibile, la feature legata ai "mondi privati" si sposa anche a possibili accordi tra amici. Non è infatti necessario che tutti e otto i membri del mondo privato siano abbonati, ma si tratta di una prerogativa richiesta esclusivamente al proprietario dello specifico server. Una volta che si è effettuato l'accesso, altri sette giocatori possono infatti unirsi alla partita e gestire quello specifico mondo in maniera totalmente indipendente da tutti gli altri. Questa possibilità, per quanto possa apparire superflua, rappresenta al contrario uno spunto interessante per quei giocatori ai quali non interessa l'interazione con gli sconosciuti ma che vogliono comunque divertirsi in gruppo, eliminando ogni possibile rischio del passaggio di estranei nella splendida mappa dell'Appalachia.

Un altro degli elementi che cambia le carte in tavola è certamente la possibilità di ottenere una cassa di rifornimenti infinita. L'utilità di questo oggetto è comprensibile soprattutto a chi passa svariate decine di ore su Fallout 76. Poter stipare indifferentemente ogni tipo di materiale significa avere la possibilità di non preoccuparsi più di raccogliere qualsiasi oggetto utile in giro per la mappa. Seppure nei primi momenti possa sembrare un'aggiunta poco stimolante, rappresenta forse il primo e principale stimolo per i veterani del gioco. È come avere un'infinita borsa di Mary Poppins sempre a disposizione dalla quale attingere in caso di necessità di materiali da costruzione. Importante è la gestione della cassa una volta finito l'abbonamento. Essa non sparirà dal vostro accampamento e anzi vi permetterà di ritirarne le scorte fino al loro esaurimento, impedendovi ovviamente di aggiungerne di nuove.

Fortemente legato a quest'ultimo non si può non citare la disponibilità della tenda da campo. Al contrario del C.A.M.P. che richiede lo spostamento fisico di tutte le proprie strutture ed un pagamento in tappi, la tenda da campo rappresenta una risorsa indispensabile per gli avventurieri più rodati. È possibile generarla un po' ovunque tra le lande dell'Appalachia e permette di accedere in un istante ad una zona di riposo, ai propri viveri e quindi al deposito e alla cassa infinita dei materiali, così come utilizzarla per generare dei veri e propri punti per il viaggio rapido. Utile, immediata e capace di salvare davvero la vita in situazioni altrimenti disperate. Da non sottovalutare anche la possibilità di sfruttarla per depositare oggetti pesanti in zone dove altrimenti si sarebbe costretti a sacrificare qualcosa.