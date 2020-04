NERF Epic Pranks, la recensione

Se vi stuzzica l'idea di interpretare un ragazzino fastidioso intento a molestare la gente con le sue armi giocattolo (o se rappresentate il soggetto in questione IRL), allora non perdetevi la recensione di NERF Epic Pranks perché questo è definitivamente il gioco che fa per voi. Da una collaborazione ufficiale tra Homa Games e NERF, la celebre linea di giocattoli da parte di Hasbro, non possiamo attenderci nulla di diverso che un'esaltazione delle celebri armi in plastica con proiettili di gommapiuma. In effetti, si tratta di una simpatica interpretazione del gioco della guerra finta, che milioni di bambini in tutto il mondo intraprendono utilizzando i giocattoli in questione, esaltandone la componente più allegra e scanzonata. La catalogazione non è semplice perché a spiegarlo secondo gli schemi classici dei videogiochi ne viene fuori una rappresentazione fin troppo altisonante: sparatutto tattico in terza persona con coperture, si potrebbe dire, ma viene un po' da ridere a definirlo in questo modo se si pensa a ciò che queste parole solitamente rappresentano e a cosa invece ci troviamo sullo schermo in questo gioco.





NERF Epic Pranks ci pone di fronte a una lunga serie di livelli a difficoltà progressiva nei quali dobbiamo eliminare a suon di gommini i vari avversari che ci troviamo di fronte, siano questi dei malcapitati parenti del terribile ragazzino protagonista, semplici passanti innocenti o personaggi un po' più scafati e anch'essi armati di NERF, pronti dunque a rispondere al fuoco. È un gioco estremamente semplice, che si controlla con un solo dito ed effettuando un'unica azione, stando attenti esclusivamente al tempismo: toccando lo schermo si spara, lasciando ci si copre dietro un elemento dello scenario, con obiettivo e posizione che vengono scelti automaticamente, lasciandoci l'unica incombenza di calcolare il tempo giusto per uscire dalla copertura e fare fuoco. L'obiettivo è colpire i bersagli con il numero richiesto di proiettili prima che questi ci vedano o ci colpiscano a loro volta, con il meccanismo che viene semplificato dal cono visivo dei personaggi rappresentato in maniera molto chiara sullo schermo. Di fatto, ogni livello richiede di effettuare sostanzialmente le stesse cose, toccando lo schermo per sparare e lasciando per nascondersi al momento giusto, con le variazioni applicate dalla progressione del protagonista e del livello di difficoltà.