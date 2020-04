Diavoli di Nick Hurran, la nuova serie evento Sky Original, parte da oggi

Diavoli di Nick Hurran, la nuova serie evento Sky Original, è disponibile da oggi 17 aprile 2020 su Sky. La nuova Serie TV può vantare un cast d'eccezione composto, tra gli altri, da Alessandro Borghi, Patrick Dempsey e Kasia Smutniak.

Diavoli è tratta dal best seller "I Diavoli" di Guido Maria Brera (edito da Rizzoli), è prodotta da Sky Italia e Lux Vide e realizzata in collaborazione con Sky Studios, Orange Studio e OCS. La distribuzione internazionale è affidata a NBCUniversal Global Distribution per conto di Sky Studios.

Diavoli è un Financial Thriller ambientato nella Londra del 2011. La trama parla di Massimo Ruggero (Alessandro Borghi), lo spregiudicato Head of Trading della New York London Investment Bank. Il suo maestro del mondo finanziario è Dominic Morgan (Patrick Dempsey), CEO della banca. Quando Massimo è a un passo dall'essere premiato con la carica di vice CEO, l'apparente suicidio di un collega e uno scandalo che coinvolge l'ex moglie di Massimo, portano Dominic a negargli la promozione.

A questo punto Massimo è determinato a scoprire la verità su quanto successo, ma scoprirà presto di essere al centro di una guerra finanziaria intercontinentale. Trovatosi a fronteggiare i Diavoli, un'organizzazione che governa nell'ombra i destini del mondo, Massimo dovrà scegliere se combatterli o unirsi a loro.

Diavoli è la nuova serie di Sky Original diretta da Nick Hurran e Jan Michelini. La trama è stata scritta da Alessandro Sermoneta, Mario Ruggeri, Elena Bucaccio, Guido Maria Brera, Chris Lunt, Michael Walker, Ben Harris, Daniele Cesarano, Ezio Abate e Barbara Petronio.

Il cast mescola talenti interazionali con attori nostrani ed è formato da Alessandro Borghi, Patrick Dempsey, Kasia Smutniak, Laia Costa, Malachi Kirby, Paul Chowdhry, Pia Mechler, Harry Michell, Sallie Harmsen, Lars Mikkelsen e Lorna Brown.

Diavoli di Nick Hurran è disponibile a partire da oggi su Sky.