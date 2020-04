Twitch, streamer usa Animal Crossing: New Horizons per proporsi, ma finisce male

La streamer Twitch jenwaaa ha provato a proporsi al suo ragazzo usando Animal Crossing: New Horizons, ma il momento romantico è finito davvero male, almeno in apparenza, perché come vedremo dietro c'è dell'altro.

Durante lo streaming jenwaaa ha spiegato che uno spettatore le ha regalato un anello nel gioco e lei ha pensato di usarlo per proporsi al suo ragazzo, lo streamer enigma. Entrato nella stanza, jenwaaa ha attirato l'attenzione di enigma sul gioco e in uno scenario particolarmente romantico gli ha mostrato l'anello. Il ragazzo però, invece di essere contento, è letteralmente scappato via, con jenwaaa che ci è rimasta davvero male e ha spento lo streaming.

Animal Crossing: New Horizons non fu galeotto? In realtà l'intera scena è solo parte di un inside joke tra lei, i suoi spettatori e il suo ragazzo. Lei da tempo scherzava sul fatto che prima o poi si sarebbe proposta e ha approfittato dell'occasione per farlo. Certo, immaginiamo che se lui avesse detto di sì anche la reazione d jenwaaa sarebbe stata diversa. La tristezza mostrata dopo la fuga non sembra finta. Che un po' ci sperasse davvero?

Per il resto vi ricordiamo che Animal Crossing: New Horizons è un titolo esclusivo per Nintendo Switch.