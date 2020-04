Call of Duty: Warzone, un assurdo glitch rende invicibili

Call of Duty: Warzone ha un glitch che rende praticamente invincibili e che sta rovinando le partite a più di un giocatore. Non si tratta del primo problema del gioco, ma è sicuramente uno dei più gravi tra quelli rilevati finora.

Il glitch in questione è simile a quello emerso a marzo per Call of Duty: Modern Warfare, che rendeva invincibile l'intero team. Qualcosa di simile ora sta accadendo in Call of Duty: Warzone, con alcuni giocatori che, diventati immortali, hanno ovviamente rovinato le partite a tutti gli altri.

Se n'è accorto ad esempio il team dell'utente Reddit RaviVora che ha realizzato un filmato per mostrare in azione uno di questi giocatori invincibili. Lo trovate in fondo alla notizia e, dopo averlo guardato, avrete ben pochi dubbi sulla natura del problema.

Purtroppo la natura del glitch non è stata ancora individuata, nel senso che probabilmente molti ci stanno incappando senza sapere come. Secondo alcuni si verificherebbe dopo il respawn nel gulag, ma si tratta soltanto di una teoria. Si spera che Infinity Ward risolva presto il problema, perché se perdurasse potrebbe alienare molti giocatori di Call of Duty: Warzone.