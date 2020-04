Steam: è Devolver Digital l'editore della settimana, con sconti su tutto il suo catalogo

Devolver Digital è l'editore della settimana su Steam, quindi il suo intero catalogo è venduto con sconti che arrivano fino al 90%. Considerando l'alta qualità media dei giochi di Devolver, si tratta di una splendida notizia.

Tra i titoli in offerta segnaliamo: il platform GRIS, famoso per il suo lato narrativo e il particolare stile grafico; lo sparatutto in prima persona Shadow Warrior 2, un titolo solido che piacerà sicuramente a tutti gli amanti del genere; l'action platform Katana Zero, un gioco dal gameplay violento e raffinatissimo; la Hotline Miami Collection, raccolta dei due allucinati classici della scena indie e tanti altri ancora, compresi i Serious Sam, Ape Out, The Messenger, Absolver, The Swords of Ditto, Downwell e The Talos Principle, tanto per citare degli altri nomi.

Le offerte sono utili anche per ricordare i nuovi giochi in arrivo da Devolver Digital, tra i quali Carrion, Serious Sam 4: Planet Badass, Weird West, Disc Room e Fall Guys.

Se vi interessa scorrere tutte le offerte, questa è la pagina di Devolver Digital su Steam.