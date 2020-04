Assassin's Creed Unity: visitare la cattedrale di Notre-Dame in VR è ora possibile

Visitare la cattedrale di Notre-Dame in tutto il suo splendore è ora possibile grazie a Assassin's Creed Unity e alla VR Experience che Ubisoft sta sviluppando e che renderà disponibile presto per tutti.

Nonostante siano già passati due anni da quel terribile incendio, tutti abbiamo ancora negli occhi il fuoco che divorava il tetto di Notre-Dame de Paris, uno dei monumenti più belli della capitale francese e forse del mondo. Dopo una gara di solidarietà che ha visto Ubisoft partecipare con 500mila euro e qualche miliardario ritirare l'offerta dopo averla sbandierata ai quattro venti, adesso i lavori di ricostruzione del tetto in legno sono stati messi i pausa per un'altra emergenza, quella del coronavirus.

I lavori, comunque, sarebbero durati ben 5 anni: per questo motivo l'iniziativa di Ubisoft è doppiamente utile. Da una parte consente di visitare un luogo andato perduto e inaccessibile per un po' di tempo, dall'altra ci consente di viaggiare, perlomeno virtualmente, sulle rive della Senna per visitare questa Cattedrale.

Grazie alla VR Experience che il publisher transalpino sta costruendo partendo dal motore grafico e dalle ricerche storiche fatte per Assassin's Creed Unity, è possibile esplorare Notre-Dame in maniera del tutto nuova, da dentro, ma anche dall'esterno. Il breve teaser dell'esperienza, pubblicato in testa a questa notizia, consente di apprezzare il lavoro che Ubisoft presto pubblicherà. Si tratta della ricostruzione che Ubi aveva presentato all'Unesco nell'agosto del 2019, pochi mesi dopo l'incendio, e che presto, si spera sarà distribuito per tutti.

Nonostante l'impostazione per la realtà virtuale, il tour sarà accessibile e godibile per tutti da un semplice PC o smartphone. A proposito di Assassin's Creed, sapete che il secondo capitolo è scaricabile gratuitamente in queste ore?