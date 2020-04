Assassin's Creed 2 gratis su PC da oggi, ecco come effettuare il download

Assassin's Creed 2 è disponibile gratis su PC a partire da oggi, come anticipato negli scorsi giorni: il download del gioco potrà essere effettuato da Uplay fino al 17 aprile.

"Fai la tua parte, Resta a Casa", recita il messaggio ufficiale di Ubisoft a corredo dell'iniziativa legata ad Assassin's Creed II, che va dunque inquadrata come un modo per alleggerire la quarantena a milioni di persone.

"Indossa i panni del celebre Ezio Auditore da Firenze. Apprendi le tecniche degli Assassini, vendica il tradimento subito dalla tua famiglia ed esplora l'Italia del Rinascimento."

Per scaricare il gioco basta visitare questa pagina e cliccare sull'icona in fondo, quindi accedere al proprio profilo sulla piattaforma digitale Uplay. A quel punto Assassin's Creed 2 verrà aggiunto automaticamente alla libreria, restando lì per sempre.

Buon viaggio nell'Italia rinascimentale a tutti quelli che, per qualche motivo, ancora non l'avessero intrapreso!