Horizon Zero Dawn 2: esclusiva PS5, molto più grande, 4K e 30 fps secondo un leak

Horizon Zero Dawn 2 è al centro di un presunto leak che vuole il prossimo episodio della serie come esclusiva PS5, non destinato dunque a uscire anche su PC, con una mappa cinque volte più grande rispetto al primo capitolo e una risoluzione nativa di 4K e 30 fps.

Secondo questa fonte, Horizon Zero Dawn 2 sarà un titolo disegnato appositamente per PlayStation 5, mosso da un motore grafico aggiornato e dotato di tante feature inedite.

La protagonista del gioco, Aloy, vanterà un modello composto da oltre un milione di poligoni, con nuovi shader per la pelle e una resa realistica dei capelli, che potranno interagire con gli oggetti dello scenario.

Come accennato in apertura, la mappa sarà oltre cinque volte più grande rispetto a quella di Horizon Zero Dawn, con il ray tracing in tempo reale a renderla ancora più suggestiva e convincente.

Il velocissimo SSD di PS5 consentirà, fra le altre cose, di effettuare spostamenti rapidi da un'estremità all'altra dello scenario in pochi istanti, come mostrato ai tempi dalla demo di Marvel's Spider-Man.

Si parla inoltre di ambienti distruttibili, spettacolari battaglie nei cieli, una simulazione dinamica del vento, tessellazione avanzata dell'acqua con tanto di fisica: ci saranno mostri subacquei che dovremo affrontare.

L'uscita del gioco dovrebbe avvenire nel corso della primavera del 2021, dunque non nell'ambito della line-up di lancio di PS5, ma per ovviare a tale mancanza si sta lavorando a una remaster del primo episodio che sulla nuova console potrebbe girare a 4K e 60 fps.

Ci sembra inutile specificarlo, ma è il caso di ribadire che queste informazioni potrebbero rivelarsi false, a maggior ragione visto che qualcuno le considera già una semplice raccolta di rumor usciti in precedenza su Horizon Zero Dawn 2. Staremo a vedere.